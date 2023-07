UFFICIALE Tonali al Newcastle: ecco la cifra incassata dal Milan

Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo giocatore del Newcastle. L’annuncio dei club, le cifre e il saluto del calciatore al Milan

Ora è ufficiale: Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Newcastle. Sono arrivati gli annunci dei due club del trasferimento del centrocampista dal Milan alla Premier League.

Questo il comunicato ufficiale del Milan che saluta il classe 2000: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sandro Tonali al Newcastle United FC. Il Club ringrazia il centrocampista per i tre anni splendidi vissuti insieme e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali”. Al club rossonero andranno circa 70 milioni di euro, il giocatore ha invece firmato fino al 2028 con i Magpies.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from @acmilan.

The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James’ Park initially until 2028.

Welcome to Newcastle United, Sandro! 🇮🇹 pic.twitter.com/BbxrNUzVNo

— Newcastle United FC (@NUFC) July 3, 2023