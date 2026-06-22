Amorim pronto a valutare Musah in ritiro, lo statunitense torna al Milan

In attesa di conoscere il nuovo staff dirigenziale, a partire dal prossimo direttore sportivo, Ruben Amorim sta iniziando a lavorare da nuovo allenatore del Milan con il portoghese che dovrà valutare tutta la rosa a sua disposizione.

Tornerà a Milanello Yunus Musah, centrocampista che, durante la scorsa stagione, ha giocato con l’Atalanta che ha deciso di non riscattare il cartellino del classe 2002.

Il centrocampista statunitense è un calciatore che Amorim vorrà valutare in occasione del prossimo ritiro con il mediano che potrebbe agire in un centrocampo a due per dare sostanza al reparto mediano. L’idea dell’ex allenatore del Manchester United, infatti, è quella di partire con la coppia titolare formata da Rabiot e Jashari, puntando su Musah e Ricci come rincalzi.