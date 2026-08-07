Lukaku verso l’addio al Napoli: possibili destinazioni e valutazione del cartellino

Romelu Lukaku appare destinato a salutare il Napoli a stretto giro di posta con il centravanti belga che sta valutando le opzioni per il suo futuro.
Secondo quanto affermato da Sky, il giocatore si starebbe guardando attorno per cambiare maglia anche se, non sembrano esserci trattative concrete. Appare da scartare l’opzione Atlanta in MLS, mentre il Monaco sembra essere interessato a Lukaku. Si è fatto avanti il Trabzonspor senza però trovare l’interesse da parte del calciatore.
In queste ore ci sono dei contatti molto serrati con il Napoli che ha stimato il valore del cartellino attorno ai 10 milioni di euro. Il centravanti belga non sembra essere centrale nel progetto di Massimiliano Allegri.