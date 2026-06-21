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Il Real non fa sconti a Como e Inter: servono 80 milioni per Nico Paz | CM

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Tutto da decidere il futuro del talento argentino, che a Madrid potrebbe trovare poco spazio con Mourinho in panchina 

È giallo sul futuro di Nico Paz dopo il ritorno sulla panchina del Real Madrid di José Mourinho. Il tecnico portoghese ha subito assoldato il connazionale Bernardo Silva, che va ad aggiungersi a un reparto già stracolmo alla ‘Casa Blanca’.

Inter, le ultime su Nico Paz
Nico Paz, le ultime sul futuro (Ansa) – Calciomercato.it

L’argentino del Como ha percepito il pericolo e non vuole rischiare di vivere una stagione da comprimario, seppur nella squadra più blasonata al mondo. Nico Paz sta quindi valutando seriamente la possibilità di restare per un altro anno in Italia e giocare la Champions League conquistata sul campo alla corte di Cesc Fabregas.

L’accordo tra Real e Como non è però tra i più semplici, considerando che i ‘Blancos’ non vorrebbero lasciare ancora ‘parcheggiato’ il giocatore in Italia ma fare cassa dalla sua cessione.

Calciomercato Inter, Il Real Madrid detta le condizioni per Nico Paz 

Il Real Madrid grazie al diritto di recompra può riacquistare Nico Paz questa estate per soli 9 milioni di euro, prezzo che ovviamente non rispecchia il reale valore del nazionale albiceleste.

Nico Paz jubilates after scoring goal during the Italian Serie A soccer match Como 1907 vs Juventus FC
Nico Paz, classe 2004 (Ansa) – Calciomercato.it

Florentino Perez valuta il 21enne fantasista almeno 80 milioni e l’anno scorso ha rifiutato offerte da oltre 60 milioni di euro dalla Premier League. Cifre fuori portata anche per una proprietà facoltosa come quella lariana, alle prese inoltre con il Fair play finanziario dopo la prima e storica qualificazione in Europa. Il Real è consapevole che dall’Inghilterra potrebbero arrivare delle proposte pesanti per il gioiello argentino e perciò non vorrebbe lasciarlo per il terzo anno di seguito al Como.

La strategia e il prezzo del Real Madrid – come raccolto da Calciomercato.it – tagliano fuori dal discorso per Nico Paz anche l’Inter, che per rinforzare il centrocampo continua il pressing per Curtis Jones oltre a non perdere di vista Manu Kone e Atta.

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