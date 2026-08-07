Occhio Inter, soldi dalla capitale per Romero

Le ultime sul difensore argentino, obiettivo concreto dei nerazzurri

Reduce dal pareggio per 1-1 nel primo derby stagionale a Perth, l’Inter è ancora alla ricerca dell’erede di Denzel Dumfries e anche in questa partita Cristian Chivu ha utilizzato Diouf sulla fascia destra, ma la squadra nerazzurra ha anche altre esigenze in sede di calciomercato.

Nonostante l’arrivo di Stones, infatti, l’allenatore romeno ha bisogno di altri rinforzi al centro della difesa e per questo ha avviato una trattativa con il Tottenham per Cristian Romero. Un’operazione abbastanza dispendiosa sia per il cartellino (40 milioni di euro), sia per le richieste iniziali del calciatore (5,5 milioni).

Ma a complicare ulteriormente i piani nerazzurri potrebbe concorrere anche la Roma, con i soldi derivanti dalle cessione di Molina (ma anche da quella di Ruggeri all’Aston Villa), l’Atletico Madrid potrebbe stanziare un budget iniziale da più di 30 milioni di euro per provare a prendere il difensore argentino.

Secondo MARCA, nonostante non disdegni la destinazione nerazzurra, el Cuti preferirebbe un trasferimento alla corte di Diego Pablo Simeone piuttosto che un approdo a Milano.

Gli Spurs, dal canto loro, avevano dato il via libera alla proposta da 35 milioni più 5 di bonus dell’Inter, che sta aspettando la cessione di Pavard prima di affondare il colpo. Gli iberici potrebbero sfruttare questa situazione di stallo, ma i londinesi difficilmente accetteranno cifre inferiori rispetto a quelle pattuite con il club lombardo.