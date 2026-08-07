Gli occhi del Milan su Osorio, jolly in arrivo per Amorim

Il Milan ha posato gli occhi su Dario Osorio, calciatore del Midtjylland che potrebbe arrivare per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Ruben Amorim.
Classe 2004, può giocare sulla linea dei trequartisti, sia al centro che sulla destra, rientrando sul suo mancino. Il cileno potrebbe agire anche come esterno di un centrocampo a quattro, modulo che Amorim appare intenzionato a schierare in questa stagione.
Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport il calciatore potrebbe arrivare in rossonero per una somma compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Un acquisto che non richiederebbe la cessione di Leao per portare a termine l’affare.