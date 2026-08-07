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Gli occhi del Milan su Osorio, jolly in arrivo per Amorim

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Il Milan ha posato gli occhi su Dario Osorio, calciatore del Midtjylland che potrebbe arrivare per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Ruben Amorim.

Dario Osorio
Il Milan pensa a Osorio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 2004, può giocare sulla linea dei trequartisti, sia al centro che sulla destra, rientrando sul suo mancino. Il cileno potrebbe agire anche come esterno di un centrocampo a quattro, modulo che Amorim appare intenzionato a schierare in questa stagione.

Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport il calciatore potrebbe arrivare in rossonero per una somma compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Un acquisto che non richiederebbe la cessione di Leao per portare a termine l’affare.

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