Bondo e Terracciano nel mirino del Venezia, Milan pronto a cederli

Warren Bondo e Filippo Terracciano sono pronti a tornare al Milan dopo i prestiti alla Cremonese, con i due che potrebbero cambiare di nuovo maglia, trasferendosi al Venezia.
Il francese ha fatto fatica ad imporsi nella stagione in grigiorosso gestita dapprima da Nicola e poi da Giampaolo con il Milan che vorrebbe rientrare dell’investimento fatto nell’inverno del 2025, spendendo circa 10 milioni di euro per strapparlo al Monza.
Per Filippo Terracciano c’era un obbligo di riscatto fissato attorno ai 4 milioni di euro nel caso in cui la Cremonese si fosse salvata. Con la retrocessione dei grigiorossi il jolly difensivo ha fatto ritorno al Milan con il club che potrebbe anche decidere di trattenerlo considerata la necessità di avere calciatori italiani all’interno delle liste.
Il Venezia, secondo quanto affermato da Milanlive.it, vorrebbe entrambi alla corte di Stroppa anche se non è da escludere che l’affare possa concludersi positivamente solo per il centrocampista.