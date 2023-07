Pulisic a Milano: inizia l’avventura dell’americano | CM.IT

Il calciatore è pronto a sbarcare in Italia e a mettere nero su bianco: l’attesa ormai è davvero finita

Una trattativa chiusa ormai da giorni, ma ora è finalmente tutto pronto per l’arrivo a Milano di Christian Pulisic.

L’americano, come appreso da Calciomercato.it, è atteso domani in mattinata: svolgerà le visite mediche, prima di mettere nero su bianco. Come raccontato su queste pagine, al Chelsea andrà una cifra vicina ai 20 milioni di euro, con i bonus. Pulisic, invece, si legherà al Milan fino al 30 giugno 2027 e guadagnerà sui 4 milioni di euro netti a stagione.

Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani chiudono dunque un nuovo colpo, dopo quelli di Loftus-Cheek, Sportiello e Romero. Stefano Pioli può così esultare, abbracciando il talento americano, che potrà essere utilizzato sia da trequartista che da esterno, di sinistra e di destra. Toccherà al mister farlo rendere al meglio e rilanciarlo dopo un periodo non certo facile con la maglia del Chelsea. Il Milan ci crede tanto così come i suoi tifosi, finalmente entusiasti per un giocatore pronto a far divertire San Siro. A Dortmund ci è riuscito con continuità, a sprazzi, invece, a Londra. Ma di calciatori rinati dopo l’avventura al Chelsea ce ne sono tanti – Giroud su tutti – e il Milan si augura Pulisic sia il prossimo