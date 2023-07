Vlahovic via subito, ma la Juventus non incassa un euro

Dusan Vlahovic sempre al centro delle sirene di mercato, per il serbo può arrivare alla Juventus una richiesta in prestito

Dusan Vlahovic ha iniziato la nuova stagione con lo spirito giusto negli allenamenti, ma ancora non sappiamo se resterà alla Juventus o se il suo futuro sarà altrove. Di certo, al momento resta uno dei nomi più caldi sul mercato.

La situazione del serbo è piuttosto nota. La Juventus ha investito molto su di lui, ma di fronte alla giusta offerta lo lascerebbe andare. Per una cifra intorno agli 80 milioni, che sarebbe utile per far rifiatare le casse dei torinesi, il centravanti è cedibile. Al momento, non si sono ancora palesate offerte concrete, ma è vero anche che il domino degli attaccanti, quello che potrebbe infiammare il mercato da un momento all’altro, non è ancora partito e vive una fase di stasi. Quello che è sicuro, è che le pretendenti per un giocatore che rimane tra i più promettenti sulla scena internazionale nonostante un anno e mezzo a Torino non proprio entusiasmante ci sono eccome.

Calciomercato Juve, parte l’assalto a Vlahovic ma al ribasso: il top club lo vuole in prestito

La Juventus attende proposte di un certo spessore, come detto, ma da parte di un top club potrebbe invece arrivare a sorpresa una richiesta in prestito.

Potrebbe essere questo infatti, stando alla ‘Bild’, il piano del Bayern Monaco. Il preferito da parte dei bavaresi rimane sempre Harry Kane al momento, ma come risaputo non è mai facile trattare con il Tottenham e con Levy, anche se il bomber della nazionale britannica è ad un anno dalla scadenza del suo contratto. Il piano B dei campioni di Germania sarebbe prendere un attaccante in prestito prima di andare all’assalto di Kane tra un anno a parametro zero. I papabili, Vlahovic e Julian Alvarez del Manchester City.