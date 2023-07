Boloca-Sassuolo, firma entro un paio di giorni | CM.IT

Il centrocampista si appresta a diventare un nuovo giocatore del Sassuolo. Operazione ‘tre per uno’ con il Frosinone

Per Boloca al Sassuolo siamo giunti al traguardo. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, entro un paio di giorni il centrocampista italo-rumeno firmerà il contratto che, verosimilmente, lo legherà al club neroverde per i prossimi quattro anni.

Rappresentato dagli agenti Luca Carnaghi e Dario Paolillo, i quali domani si vedranno col Sassuolo per definire la durata dell’accordo, il ventiquattrenne passerà in neroverde nell’ambito di una operazione che vede coinvolti altri tre calciatori: Harroui, Marchizza e Turati.

Come scritto stamane da CM.IT, è tutto definito per il loro trasferimento al Frosinone: per i primi due sarà a titolo definitivo, per il portiere il ritorno in Ciociaria avverrà in prestito.

A dicembre scorso convocato da Mancini per lo stage azzurro e tra i protagonisti della promozione in Serie A del Frosinone, Boloca rappresenta un investimento importante per il club emiliano nonché il profilo – per caratteristiche e potenziale – ideale per sostituire Frattesi andato all’Inter.