Boloca-Sassuolo, scambio ‘tre per uno’: ecco cosa manca | CM.IT

Boloca scelto dal Sassuolo per sostituire Frattesi andato all’Inter. Al Frosinone è diretto pure Defrel, seppur in una operazione slegata

Il Sassuolo ha individuato in Daniel Boloca l’erede ideale di Davide Frattesi, ceduto all’Inter. Col Frosinone è stato già raggiunto un accordo di massima per il passaggio in neroverde del centrocampista italo-rumeno, tra i protagonisti della promozione in Serie A del club di Stirpe.

L’intesa si poggia su uno scambio ‘tre per uno’: tre calciatori alla corte di Eusebio Di Francesco in cambio di Boloca, lo scorso dicembre convocato anche da Mancini per uno stage in Nazionale. Parliamo del portiere Turati, del terzino sinistro Marchizza e del centrocampista Harroui. Il primo tornerebbe al Frosinone con la formula del prestito, gli altri due si trasferirebbero in Ciociaria a titolo definitivo.

Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, la chiusura della maxi operazione non è però immediata. Sarà infatti necessario ancora qualche giorno per definire i contratti dei quattro calciatori. Al Frosinone, dal suo mentore Di Francesco ma in un affare a parte, è diretto pure l’ex Roma Defrel.