DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di giovedì 6 luglio

Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il mercato entra nel vivo: tutte le trattative di giovedì 6 luglio

L’Inter è la squadra più attiva tra le big. Dopo il colpo Thuram, i vicecampioni d’Europa si sono assicurati anche Davide Frattesi: l’ormai ex centrocampista del Sassuolo completerà oggi le visite mediche prima della firma sul contratto quinquennale con i nerazzurri. Si muove anche il Milan con Romero, sbarcato ieri a Malpensa e oggi atteso anche lui all’ufficialità con i rossoneri. Giuntoli intanto è già al lavoro alla Juventus, primo obiettivo piazzare gli esuberi mentre Milinkovic-Savic resta il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo di Allegri.

Ecco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di giovedì 6 luglio dalla redazione di Calciomercato.it.

8.52 – Visite mediche in corso a ‘La Madonnina’ per Luka Romero: il giovane fantasista ex Lazio successivamente espleterà l’idoneità sportiva al Centro Ambrosiano, nel pomeriggio infine la firma sul contratto a Casa Milan con il club rossonero.

8.36 – Milan a caccia di una punta: su Scamacca c’è la Roma, i rossoneri puntano Morata: l’ex Juventus apre al ritorno in Italia e ha una clausola da 12 milioni.

8.01 – Frattesi atteso questa mattina all’Humanitas per la seconda parte di visite mediche: nel pomeriggio atteso in sede per la firma fino al 2028 con l’Inter.