Dessers-Rangers, cresce la fiducia per la fumata bianca | CM.IT

L’attaccante nigeriano sta per dire addio alla Cremonese dopo una sola stagione, in cui ha realizzato 7 gol in 29 partite

Non è andata come ci si aspettava l’avventura di Dessers con la Cremonese. Una avventura già arrivata al capolinea, complice anche la retrocessione in B.

Il naturalizzato nigeriano non può restare a Cremona, il club lombardo è obbligato a venderlo. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, è a buon punto la trattativa coi Glasgow Rangers.

La big di Scozia è fiduciosa di portare a termine l’operazione per il cartellino dell’attaccante ventottenne, autore di 7 gol nella prima e unica stagione in Serie A.

Come appreso ulteriormente da CM.IT, la Cremonese e i Rangers potrebbero trovare una intesa sui 4,2 milioni di euro pù 1 milione di bonus.