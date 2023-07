Romero sbarca a Milano: inizia l’avventura dell’argentino | VIDEO CM.IT

Luka Romero sbarca a Milano: inizia l’avventura rossonera del giovane attaccante sudamericano, ex Lazio

Inizia l’avventura in rossonero di Luka Romero. L’attaccante argentino, per il quale è stato trovato un accordo nei giorni scorsi è appena sbarcato a Milano Malpensa – come testimoniano le immagini di Calciomercato.it – .

Per il calciatore, che si è svincolato dalla Lazio lo scorso 30 giugno, ha così inizio la sua avventura in rossonero, che lo porterà a sostenere le visite mediche nella giornata di domani, prima di ottenere l’idoneità sportiva e di mettere nero su bianco. Per il calciatore classe 2004, che di fatto sarà un’alternativa in avanti ai titolari, è pronto un contratto di 4 anni fino al 30 giugno 2027.

Calciomercato Milan, nuovi colpi dopo Romero: da Morata a Pulisic

Il Milan chiaramente non si fermerà a Romero e in attacco ha voglia di mettere a segno diversi colpi. Il nome principale per quanto riguarda il ruolo del centravanti è quello di Alvaro Morata.

Come vi abbiamo raccontato, i rossoneri sono in pressing sul calciatore e l’Atletico Madrid è disposto a cederlo. Sugli esterni, invece, il Diavolo è andato all-in su Pulisic e Chukwueze. Il Milan ha il sì di entrambi i calciatori ma c’è distanza tra offerta e richiesta. Ad oggi la trattativa più semplice appare quella con il Chelsea, ma i rossoneri non vogliono mollare nemmeno il nigeriano. Sono dunque davvero ore calde per il mercato del Milan, che a breve spera di avere novità anche su Reijnders, per il quale la fumata bianca è davvero vicina.