Morata-Milan pista calda, oggi nuovi contatti: le ultime | CM.IT

Sono giorni decisivi per il possibile ritorno di Morata in Serie A. Il Milan in pressing, previsti nuovi contatti: gli aggiornamenti

Come già anticipato da Calciomercato.it, Alvaro Morata è da oltre un mese l’obiettivo numero uno dell’attacco del Milan.

I rossoneri sono in pressing per il centravanti ex Juventus di proprietà dell’Atletico Madrid e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’affondo decisivo, in un senso o nell’altro. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, sono previsti nuovi contatti in settimana per lo spagnolo: la pista è sempre più calda e c’è l’ok di massima dei ‘Colchoneros’.

L’ex bianconero ha una clausola rescissoria relativamente bassa e presto scioglierà le riserve: per far decollare l’affare, serve infatti il suo sì. Morata, come anticipato dalla nostra redazione, piace molto anche a Mourinho, che aveva pensato di ricomporre la coppia con Dybala. Tiago Pinto è però focalizzato su altri nomi e punta tutto su Scamacca.