Madrid-Roma-Milano: il punto su Morata e Scamacca

Dopo aver chiuso i colpi Houssem Aouar e Evan Ndicka, la Roma continua a lavorare sul mercato in entrata e in uscita

Reduce dalla seconda finale europea in due anni, la Roma non ha perso tempo a leccarsi le ferite dopo la disfatta di Istanbul e ha già rinforzato la rosa con due arrivi a parametro zero. Dopo l’ufficializzazione di Houssem Aouar, oggi è sbarcato nella Captale Evan Ndicka.

Il mancino ventitreenne andrà ad infoltire il pacchetto di difensori centrali che, con ogni probabilità, saluterà invece Roger Ibanez. Già da mesi, la dirigenza giallorossa ha dato mandato all’entourage del difensore brasiliano di portare offerte allettanti per il calciatore, valutato non meno di 25-30 milioni di euro. La necessità di soddisfare i parametri dell’accordo con l’Uefa (fare circa 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno) ha reso l’ex Atalanta il profilo maggiormente utile a questo scopo.

Calciomercato Roma, le ultime su Ibanez e Morata

Impegnato con la Seleçao in questi giorni, il ventiquattrenne brasiliano si trova molto bene a Roma, ma le logiche del mercato possono portarlo lontano dalla Capitale nelle prossime settimane. Già da tempo sul taccuino di Aston Villa, Newcastle, Tottenham e West Ham, Ibanez piace molto anche all’Atletico Madrid.

Lo scorso 10 giugno, alcuni organi d’informazione hanno parlato di un possibile scambio con Alvaro Morata, seguito anche dal Milan prima del licenziamento di Maldini e Massara e ancora nei radar rossoneri. Il calciatore ha sempre nel cuore la Juventus ed è affascinato dall’ipotesi di giocare a Milano. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it, pur ribadendo il gradimento della Roma per Morata e quello dell’Atletico per Ibanez, non confermano l’esistenza di una trattativa impostata su questi termini, anche per una differenza molto importante tra gli ingaggi dei due giocatori.

Almeno ad oggi, non ci sono stati nuovi incontri con la Roma per l’attaccante spagnolo, mentre sul fronte Ibanez siamo in grado di confermare che alcuni esponenti del suo entourage si trovano in Italia, con la Premier che rimane l’approdo meno complicato per il numero 3 romanista. Il fronte più caldo per l’attacco giallorosso resta quello legato al ritorno di Gianluca Scamacca, sondato anche da Inter e Milan. Madrid-Roma-Milano, l’asse di mercato si fa sempre più caldo.