Scamacca e il ritorno in Serie A: l’attaccante dice sì alla Roma

Gianluca Scamacca potrebbe tornare in Italia: l’esperienza al West Ham rischia di di finire dopo una sola stagione in Premier League

Diverse ipotesi per il futuro di Gianluca Scamacca: l’attaccante ex Sassuolo è fermo ai box per un infortunio ma potrebbe tornare in Italia dopo la prima stagione con la maglia del West Ham in Inghilterra.

Otto gol in ventisette partite, poi l’infortunio: questa la sintesi della stagione di Gianluca Scamacca, passato dal Sassuolo al West Ham la scorsa estate per trentasei milioni di euro. Una cifra importante quella investita dal club inglese per il centravanti classe ’99, finito sotto i ferri dopo la rottura del legamento crociato.

Il suo rientro è previsto tra poco più di un mese e poi avrà bisogno di altro tempo per recuperare la migliore condizione atletica. Nel frattempo, l’attaccante originario di Roma potrebbe riscrivere il suo futuro. Con il West Ham ha altri quattro di anni di contratto (più un’opzione per un’altra stagione) ma il club inglese e lo stesso giocatore potrebbero prendere in considerazione offerte concrete, soprattutto se provenienti dall’Italia.

Calciomercato, Roma in cima alle preferenze di Scamacca

Sono già diverse le possibilità per Gianluca Scamacca per il ritorno in Serie A: sulle sue tracce ci sono più squadre come Juventus e Milan, ma soprattutto la Roma.

Il giocatore gradirebbe tornare a giocare in Italia ed ha messo in cima alle sue preferenze la Roma. Per lui sarebbe un ritorno a casa, essendo nato nella capitale e cresciuto nel settore giovanile della formazione giallorossa. Una idea che lo alletta e alla quale direbbe subito sì, con la squadra capitolina che è alla ricerca di un attaccante dopo il grave infortunio di Abraham.