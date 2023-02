Scamacca-West Ham, c’è già aria di divorzio | CM.IT

Il bomber romano si è trasferito a Londra l’estate scorsa per 36 milioni più 6 di bonus. La sua avventura è stata fin qui frenata anche da problemi fisici

Per un calciatore italiano è sempre complicato imporsi all’estero, specie in Premier League che oggi è indiscutibilmente il campionato più bello e difficile al mondo. Prendiamo uno degli ultimi esempi, Gianluca Scamacca.

Il classe ’99 romano è partito forte al West Ham, che per lui ha investito la modica cifra di 36 milioni di euro più 6 di bonus, per poi eclissarsi. Certo, complici i guai della squadra di Moyes (forse ancora per poco) attualmente sedicesima con 23 punti, appena due sopra la zona retrocessione, e alcuni problemi di natura fisica. Il più recente lo ha tenuto fuori un mese, con l’ultima gara disputata che risale ormai al 14 gennaio scorso contro il Wolverhampton: l’ex Sassuolo ha giocato il quarto d’ora finale della gara che gli ‘Hammers’ hanno perso 1-0.

Sono 7 in tutto i gol realizzati fin qui da Scamacca, il cui futuro in Inghilterra è già molto incerto. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club dei due David, Sulliman e Gold, non è molto soddisfatto di lui, anche se il giudizio complessivo tiene conto anche della questione infortuni che, evidentemente, hanno inficiato sul rendimento del ragazzo. Va detto che lo stesso 24enne di Fidene, stando a quanto ulteriormente appurato dalla nostra redazione, non è così convinto che possa essere un bene per la sua carriera rimanere oltre questa stagione al West Ham.

Scamacca, il West Ham può aprire al prestito con diritto

Tentennamenti sulla destinazione inglese, da parte di Scamacca, ci sono stati già l’estate scorsa. Lui avrebbe preferito restare in Italia – Inter e Napoli si sono dileguate viste le pretese del Sassuolo – oppure trasferirsi al PSG pur sapendo che a Parigi avrebbe fatto la riserva. Ma pure i francesi hanno poi mollato la presa ritenendo eccessive le richieste dei neroverdi, e così alla fine l’ha spuntata il West Ham al quale si è legato fino a giugno 2027.

Un divorzio a giugno è, quindi, molto probabile, con i londinesi che potrebbero aprire (magari non subito) a un prestito con diritto di riscatto. Molto probabilmente Scamacca ambisce a tornare in Serie A, anche in ottica Nazionale, quel che è certo è che adesso a rappresentare i suoi interessi non è più Alessandro Lucci. L’agenzia che fa capo all’agente romano ha annunciato su Instagram di aver interrotto la collaborazione con il bomber capitolino “nonostante la espressa volontà del calciatore di continuare, essendo venute meno le condizioni di fiducia alla base del rapporto necessario per proseguire il percorso professionale insieme”.