De Zerbi al posto di Conte: ha già detto sì

Possibile intreccio di panchine tra Roberto De Zerbi ed Antonio Conte: l’allenatore del Brighton ha già dato la sua disponibilità

È il momento dei verdetti, ma anche quello delle decisioni. La Serie A vive il suo rush finale: corsa scudetto archiviata, ma c’è ancora bagarre per l’Europa e la retrocessione.

Le società però guardano anche al futuro e le big saranno protagoniste di un vorticose giro di panchine: Inter e Roma hanno già blindato Inzaghi e De Rossi, la Lazio si è affidata a Tudor, mentre per le altre è tutto ancora da decidere. Con la Juventus che sembra orientata a scegliere Thiago Motta, c’è curiosità di capire quel che saranno le scelte di Milan e Napoli che cambieranno guida tecnica per la prossima stagione.

I rossoneri guardano anche all’estero, mentre gli azzurri hanno una lista di nome made in Italy composta da Conte, Gasperini e Pioli. Lo stesso tecnico salentino è stato accostato al Milan che potrebbe provarci anche per De Zerbi, legato però contrattualmente al Brighton. Proprio su De Zerbi e Conte si è soffermato il giornalista Attilio Malena a TvPlay.

Calciomercato Milan, De Zerbi pronto al sì: Conte apre al Napoli

Nel corso del suo intervento, Malena ha raccontato qual è la posizione di De Zerbi in caso di approccio da parte del Milan.

“Se il Milan dovesse pensare a De Zerbi, lui valuterebbe l’opzione – le sue dichiarazioni -. L’obiettivo principale, però, è un allenatore straniero. Ci sono tanti nomi nel casting, ma la scelta finale potrebbe essere di Ibrahimovic”. Dall’altro lato per Conte si fa strada l’ipotesi Napoli: “Conte vuole tornare in Italia. Ha rifiutato l’Arabia e l’unica offerta concreta è quella del Napoli per un triennale a 7,5 milioni a stagione più bonus. Nessun contatto col Milan. Non si andrà oltre maggio”.