Annuncio UFFICIALE: allenatore confermato a sorpresa

L’annuncio ufficiale spiazza tutti, l’allenatore resta in sella a sorpresa anche per la prossima stagione nonostante le previsioni

Finale di stagione in cui si decide molto, in campo e non solo. Attenzione di tifosi e addetti ai lavori al massimo soprattutto per il futuro di alcuni allenatori in bilico. C’è spazio, a questo proposito, per una conferma ufficiale che soltanto fino a poco tempo fa appariva improbabile.

A Barcellona, non è finito il percorso di Xavi, che sarà in panchina anche il prossimo anno. Mesi fa, il tecnico spagnolo aveva annunciato il suo addio al termine di questa stagione, ma i giocatori e l’ambiente si sono dimostrati dalla sua parte. Una convinzione che è stata fatta propria anche dalla società, che a seguito dell’ultimo summit lo ha confermato in panchina.

In una conferenza stampa indetta in maniera straordinaria dal club, dopo la riunione della giunta direttiva e la successiva cena di ieri, Xavi ha spiegato: “Ho notato grande fiducia in me dalla direzione sportiva e dalla giunta. E’ stato molto importante per me anche l’appoggio dei giocatori e del pubblico, che mi ha fatto capire che dobbiamo continuare a lottare per qualcosa di grande. In inverno, credevo che il mio addio fosse la decisione migliore per il club, ma ieri ci siamo messi d’accordo in tre minuti. Se mettiamo a posto alcuni dettagli, possiamo ottenere grandi risultati. Non era una questione di denaro o di ego, sono un uomo del club, continuerò alle stesse condizioni con il mio staff”.