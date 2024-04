Scontro in allenamento, doppio infortunio terribile: finiscono in ospedale

Violento scontro in allenamento, grande preoccupazione per due giocatori: portati in ospedale, ecco come stanno

Giorni di allenamento intenso per tutte le squadre in vista degli impegni del weekend. Anche le sessioni all’interno del centro sportivo, però, possono creare problemi agli allenatori, con infortuni anche preoccupanti a complicare i piani.

Grande spavento, ad esempio, per quanto accaduto al Girona, nella seduta di allenamento odierno. Mentre la squadra stava preparando la sfida di campionato contro il Las Palmas, c’è stato uno scontro durissimo tra Yan Couto e Juanpe. I due hanno sbattuto violentemente la testa accasciandosi a terra. Sono stati necessari accertamenti in ospedale per entrambi, ma le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Anche se l’allenatore Michel dovrà fare certamente a meno di loro per il match di sabato contro il Las Palmas.