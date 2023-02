Sorpresa Scamacca, UFFICIALE: “Interruzione unilaterale del rapporto”

Sorpresa Scamacca, è ufficiale l’interruzione unilaterale del rapporto. Il comunicato sull’attaccante italiano

Alessandro Lucci non è più l’agente di Gianluca Scamacca. La sua World Soccer Agency ha ‘scaricato’ l’attaccante del West Ham.

Lo ha annunciato la stessa agenzia attraverso i propri canali ufficiali: “La World Soccer Agency ufficializza la propria scelta di interrompere il rapporto lavorativo con Gianluca Scamacca nonostante la espressa volontà del calciatore di continuare, essendo venute meno le condizioni di fiducia alla base del rapporto necessario per proseguire il percorso professionale insieme.

L’agenzia ringrazia il calciatore per gli anni trascorsi in WSA, augurandogli le migliori fortune per il suo futuro”. Scamacca, al primo anno in Premier League al West Ham, ha realizzato 7 gol nelle 24 presenze totali con la maglia degli ‘Hammers’. L’ex Sassuolo è però reduce da un periodo difficile e da un infortunio, con il club londinese in difficoltà e in piena lotta retrocessione.

Calciomercato, l'agenzia World Soccer Agency si separa da Scamacca

Nel comunicato diffuso sul sito ufficiale, l’agenzia ha spiegato i motivi dell’addio a Scamacca.

