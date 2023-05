Il Milan accelera per Morata, ma occhio alla concorrenza I CM.IT

Il club rossonero sta ricercando un nuovo attaccante da affiancare a Giroud per la prossima stagione

Non è andata secondo le aspettative la prima stagione di Divock Origi in maglia rossonera. Nonostante la poca concorrenza in avanti a causa dei problemi fisici di Zlatan Ibrahimovic, il centravanti belga non è riuscito a diventare un’alternativa valida ad Olivier Giroud agli occhi di Stefano Pioli.

Per questa ragione, come raccontato nelle scorse ore dalla nostra redazione, l’ex Liverpool a fine anno potrebbe fare le valigie insieme ad un’altra grande delusione del reparto avanzato come come Ante Rebic. In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Ibrahimovic, il Milan lo scorso aprile ha portato a compimento il rinnovo meritato di Giroud. L’attaccante francese, autore della sua prima tripletta italiana nell’ultimo turno con la Sampdoria, rimarrà legato ai rossoneri sino al 30 giugno 2024.

Con le ultime tre reti, dunque, Giroud è salito a quota 11 reti nella classifica marcatori in Serie A. In quest’ultima stagione, però, non sono mancati i periodi negativi attraversati dal centravanti. Con i gol di sabato, ad esempio, il francese ha interrotto un digiuno in campionato durato oltre due mesi. Un calo di rendimento fisiologico considerati i quasi 37 anni di età e le poche alternative – come già spiegato – presenti in rosa alle sue spalle. Da qui nasce dunque l’esigenza in casa rossonera di andare alla ricerca di un nuovo bomber da regalare a Pioli.

Calciomercato Milan, pressing per Morata: le ultime

Come raccontato negli ultimi tempi, Alvaro Morata è stato individuato dal Milan come uno dei principali obiettivi per la prossima stagione.

L’attaccante spagnolo ha vissuto un’ultima stagione fatta di alti e bassi, riflettendo per certi versi il rendimento del suo Atletico Madrid. E in estate, secondo le voci provenienti dalla Spagna, i ‘colchoneros’ potrebbero mettere in vendita una volta per tutte l’ex Juventus. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il pressing nei suoi confronti da parte del Milan si è intensificato nell’ultimo periodo.

La sensazione tra i rossoneri è che negli ultimi tempi la distanza con il calciatore si sia ridotta, nonostante una risposta definitiva da parte di Morata non sia comunque arrivata. Lo spagnolo, che che in cuor suo spera ancora nella chiamata della Juventus, si sarebbe preso del tempo prima di comunicare la sua scelta.

Non è quindi da escludere che, in caso di cessione obbligata di Vlahovic in estate, il club bianconero non voglia tornare per la terza volta alla carica dell’attaccante come soluzione low cost. La valutazione dello spagnolo si aggira infatti sui 20 milioni di euro.