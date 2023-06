N’Dicka è arrivato a Roma: firmerà un quinquennale | VIDEO CM.IT

È sbarcato a Roma anche N’Dicka, il secondo acquisto del club giallorosso dopo Aouar. L’arrivo del difensore

Evan N’Dicka è arrivato a Roma. Il centrale francese naturalizzato ivoriano è sbarcato attorno alle 12.25 all’aeroporto di Ciampino. È lui il secondo rinforzo per Mourinho dopo l’ingaggio già ufficializzato di Aouar.

Ormai ex Eintracht, con cui il contratto scadrà il 30 giugno, il difensore mancino tanto invocato dal tecnico portoghese ha preso così contatto con la sua futura città, ma nascondendosi ai giornalisti che erano ad attenderlo per il consueto saluto. Sorrisi e pollici alti di rito stavolta non si sono visti, anche se erano programmati e preparati con la stampa schierata per regalare ai tifosi della Roma il primo scatto di N’Dicka sul suolo capitolino. Il giocatore ha invece scelto di non fermarsi e salire direttamente in macchina per dirigersi a Villa Stuart per le visite mediche. Dopodiché potrà firmare un quinquennale a circa 2.5-3 milioni più bonus per un totale di quasi 4 milioni.

A nulla è servito l’inserimento del Milan, tardivo e non abbastanza forte a livello economico. Il suo arrivo alla Roma non è sostanzialmente mai stato in pericolo.