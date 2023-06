Da Aouar e N’Dicka: la Roma a chilometri zero accelera anche in uscita | CM.IT

Archiviata la stagione con la delusione di Budapest e la qualificazione alla prossima Europa League, la Roma sta già piazzando i primi tasselli sul mercato

La Roma non si è fermata a Budapest. L’immeritata sconfitta contro il Siviglia e il conseguente mancato accesso dei giallorossi in Champions League non hanno impedito alla dirigenza romanista di portare a termine le manovre di mercato intraprese già da tempo. Condizionata dai paletti del fair play finanziario, la campagna acquisti giallorossa sarà particolarmente sensibile al mercato dei calciatori in scadenza.

Ormai da mesi, Tiago Pinto ha perfezionato l’ingaggio di Houssem Aouar che, sia numericamente che tecnicamente, andrà a sostituire Gini Wijnaldum, pronto a rientrare al PSG dopo la fallimentare stagione romanista. Sin dalla primavera, il general manager giallorosso ha poi impostato un accordo di massima con gli agenti di Evan N’Dicka.

Nel mirino della Roma già dallo scorso inverno, il difensore francese, a meno di ribaltoni improvvisi, è vicino a firmare un contratto quinquennale a Trigoria.

Calciomercato Roma, non solo acquisti: sprint sulle cessioni

A proposito di parametro zero, un altro nome segnato col circoletto rosso sul taccuino di Pinto e José Mourinho è quello di Youri Tielemans. Il centrocampista belga si svincolerà dal Leicester appena retrocesso in Championship, ma piace anche ad Aston Villa, Arsenal e Milan. Un mercato in entrata al risparmio non sarà tuttavia sufficiente a rispettare gli accordi presi con l’Uefa l’anno scorso.

Per riuscire a soddisfare i parametri stabiliti, la Roma ha bisogno di fare almeno 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. Non a caso già da mesi si lavora sul fronte uscite, con Roger Ibanez e Leonardo Spinazzola individuati come i profili maggiormente appetibili sul mercato. Valutato 25-30 milioni di euro, il difensore brasiliano piace ad Aston Villa, Newcastle e Tottenham.

Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, a cavallo tra questa e la prossima settimana è previsto un aggiornamento importante con i suoi agenti per fare il punto della situazione sulle offerte ricevute da Inghilterra e Spagna. Un altro tesoretto può arrivare dai calciatori in prestito. Il fronte più caldo è quello legato al futuro di Bryan Reynolds. Il suo agente è stato in Europa e ha presentato due offerte del Westerlo per il riscatto, giudicate tuttavia troppo distanti dai 7 milioni richiesti da Pinto, che ha ricevuto chiamate anche dall’Inghilterra.

Carles Perez, Justin Kluivert e Matias Vina vorrebbero rimanere rispettivamente a Vigo, Valencia e Bournemouth, ma i tre club vogliono uno sconto rispetto alle cifre precedentemente stabilite per il riscatto.