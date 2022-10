CM.IT | Milan, Juve e Roma su N’Dicka: la richiesta dell’Eintracht per gennaio

N’Dicka nel mirino di Milan, Juventus e Roma: il difensore, in scadenza a giugno, può arrivare a gennaio. La richiesta dell’Eintracht Francoforte

Il calciomercato invernale si avvicina e iniziano a circolare i primi nomi nel mirino delle big. In particolare, potrebbe essere una sessione piuttosto attiva per la Juventus, impegnata a colmare il gap in campionato dopo l’avvio da incubo.

“Penso che siamo cresciuti, altrimenti non avremmo fatto le operazioni che abbiamo fatto. La partenza è stata a singhiozzo un po’ per tutti. Il mercato ha cambiato le gerarchie? Le titolate mirano tutte a salire al vertice e vincere, fare pronostici è presto, noi non siamo in gara per perdere, questo assolutamente no. Ma con i costi che girano, più che mercato lo chiamerei boutique…”. Dopo la sessione estiva, Maurizio Arrivabene si era espresso così sui costi del calciomercato attuale. La dirigenza bianconera ha infatti concluso due operazioni a parametro zero, quelle di Pogba e Di Maria, e continua a monitorare con grande attenzione questo tipo di mercato. Un nome in scadenza nel prossimo giugno che piace ai bianconeri è quello di N’Dicka dell’Eintracht Francoforte. Sul difensore c’è anche il Milan e potrebbe profilarsi una corsa a due già a gennaio.

Calciomercato, Juventus, Milan e Roma su N’Dicka: le ultime

Il classe 1999 piace a Juventus e Milan. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la richiesta iniziale dell’Eintracht per liberarlo a gennaio è di 10-12 milioni di euro, ma si può chiudere anche a 8-9 milioni, con il club tedesco che non farebbe alcuna resistenza per non perderlo a zero. Come anticipato, il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno e dal calciomercato invernale il giocatore sarà libero di accordarsi con un altro club a parametro zero. Cherubini e Maldini e Massara sono alla finestra, ma non solo. Attenzione anche alla Roma di Mourinho: il club giallorosso è sulle tracce del difensore e potrebbe entrare in corsa per la sua firma a zero.