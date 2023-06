Milan a stelle e strisce: Pulisic è sempre più vicino | CM.IT

I rossoneri sono pronti a mettere le mani sul calciatore americano del Chelsea: la trattativa prosegue con ottimismo e il traguardo non è lontano

Il calciomercato del Milan è davvero entrato nel vivo. La settimana che sta per concludersi ha portato alle firme di Marco Sportiello e Ruben Loftus-Cheek. Entrambi si sono legati ai rossoneri fino al 30 giugno 2027.

Ma questi sono stati i giorni anche dell’accordo per Romero, che presto sarà un nuovo giocatore del Diavolo. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno, dunque, ufficialmente dato via al mercato in entrata e non hanno alcuna intenzione di fermarsi, anche perché i colpi da mettere a segno sono ancora tanti.

Quello che farebbe sognare i tifosi è certamente Christian Pulisic. Del forte interesse per il talento americano vi abbiamo parlato nei giorni scorsi su Calciomercato.it. Il Milan ha premuto il pedale dell’acceleratore e ha voglia di chiudere il prima possibile per quello che sarebbe un affare sia dal punto di vista tattico, con Stefano Pioli pronto ad utilizzarlo sia come esterno che come trequartista, che dal punto di vista mediatico, con Gerry Cardinale che regalerebbe ai tifosi del Milan di tutto il mondo il miglior giocatore americano.

Calciomercato Milan, pressing per Pulisic: voglia di chiudere

Il pressing del Diavolo, in questi giorni, come raccolto da Calciomercato.it, ha portato al sì del calciatore, che ha voglia di vivere una nuova esperienza da protagonista.

Adesso serve colmare la distanza tra richiesta e offerta per chiudere l’affare: balla ancora qualche milione, ma l’accordo si può trovare attorno ai 20/25 milioni. La volontà delle parti, d’altronde, è di venirsi incontro e il desiderio di tutti è quello di chiudere la pratica già la prossima settimana. Pulisic potrebbe, però, non essere l’unico americano (ha anche il passaporto croato) a vestire il rossonero. Come raccontato su Calciomercato, la trattativa per Musah, che ha detto sì al Diavolo, infatti, sta proseguendo con l’obiettivo, anche in questo caso di arrivare il prima possibile alla fumata bianca.