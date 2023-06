Milan: altro passo verso Musah, l’Inter vigila | CM.IT

Dopo Thuram, Inter e Milan si contendono un altro obiettivo di mercato: questa volta, però, potrebbero spuntarla i rossoneri

Un nuovo derby di mercato tra Inter e Milan: questa volta potrebbero essere i rossoneri a spuntarla sui cugini nell’ennesima sfida per una trattativa.

È Yunus Dimoara Musah il nuovo obiettivo di mercato in comune di Milan e Inter. Dopo la trattativa per Marcus Thuram che ha visto i nerazzurri spuntarla sui rivali, ora l’obiettivo di mercato che le due squadre milanesi condividono è il centrocampista classe 2002 di proprietà del Valencia. Un giocatore le cui caratteristiche si sposerebbero alla perfezione con le caratteristiche delle squadre di Inzaghi e Pioli.

Il suo nome era stato accostato ad alcuni club italiani già dopo il Mondiale in Qatar al quale ha preso parte con la nazionale statunitense. Il suo nome, ora, è tornato di stretta attualità, in particolar modo per Milan e Inter. A differenza di quanto accaduto con Thuram, questa volta potrebbe essere il Milan a spuntarla.

Calciomercato Milan: rossoneri in vantaggio per Musah

Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, il Milan avendo già da tempo le garanzie economiche derivanti dalla cessione di Tonali, si è mossa con anticipo su tutti i fronti, incassando il gradimento del giocatore

Il mercato in entrata dell’Inter, invece, in questa fase resta legato alle cessioni: in queste ore è stata definita quella di Marcelo Brozovic, operazione che potrebbe spingere i nerazzurri a stringere per Davide Frattesi in mediana, “liberando” così Musah. Del resto, il Milan questa volta si è mosso in anticipo e con maggiore convinzione. L’Inter resta sullo sfondo, ma questa volta la trattativa potrebbe andare in porto in favore dei rossoneri.

Legato al Valencia da altri tre anni di contratto, nell’ultima stagione Yunus Musah ha giocato trentasette partite e segnato due gol con la maglia dei Blanquinegres tra campionato e coppe. Ora è pronto al grande salto in Italia e potrebbe farlo vestendo la casacca del Milan.