Dall’Inter al Milan: arriva il via libera per Musah | CM.IT

Il centrocampista statunitense Yunus Musah è al centro di un nuovo derby di mercato sotto la Madonnina

Nato a New York, cresciuto a Londra, ma con passaporto italiano. È grazie a quest’ultima peculiarità che Yunus Musah è diventato un nome molto caldo per il calciomercato nostrano. Già accostato ai club italiani subito dopo il Mondiale in Qatar, il nome del centrocampista 20enne è tornato di stretta attualità negli ultimi giorni, finendo al centro dell’ennesimo derby di mercato tra Inter e Milan.

Il primo round è stato vinto dai nerazzurri, che hanno portato a casa Marcus Thuram proprio all’ultima curva di un inseguimento durato molti mesi. Questo è appena iniziato, ma ci sono già degli elementi importanti da mettere a referto.

Calciomercato Inter e Milan, via libera per Musah

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, c’è da registrare già un primo via libera all’operazione. Interpellato dal Valencia sulla possibile partenza di Musah, Ruben Baraja non si è affatto opposto alla cessione del calciatore, non ritenendolo un elemento imprescindibile della rosa.

Il club del Pipistrello ha bisogno di fare cassa e potrebbe “accontentarsi” di 18-20 milioni di euro per il nazionale statunitense. Le sirene milanesi non sono tuttavia le uniche. Oltre al Monaco, almeno due club di Premier League stanno monitorando con attenzione la situazione e un’eventuale asta non sarebbe ben vista da Inter e Milan.