Pulisic dopo Loftus-Cheek: si scalda l’asse Milan-Chelsea | CM.IT

Nuovi affari tra i rossoneri e il club inglese: il centrocampista è davvero ad un passo, ora tocca all’americano

Il dopo Sandro Tonali parlerà inglese. La trattativa tra il Milan e il Chelsea – di cui vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it – per Loftus-Cheek è ormai ai dettagli.

La fumata bianca – come raccolto dalla redazione – è attesa a breve. I rossoneri, dunque, dopo aver ceduto il centrocampista classe 2000 al Newcastle, hanno deciso di affondare per il classe 1996 di Londra, mai davvero sparito dai radar della dirigenza del Diavolo. L’affare è così pronto a chiudersi intorno ai 15/20 milioni di euro. Qualche dettaglio ancora prima della partenza per Milano, dove Loftus-Cheek sarà chiamato a sottoporsi alle consuete visite mediche propedeutiche alle firme sul contratto. Esami che svolgerà già domani Sportiello, che di fatto sarà il primo acquisto del Milan.

Tornando a Loftus-Cheek, un dettaglio che non va trascurato è certamente il suo status da extracomunitario. Con l’acquisto del centrocampista, il Milan potrà tesserare un altro non comunitario, una volta ceduto Vasquez (o un altro extracomunitario in rosa come Lazetic, Messias, Krunic e Tomori). Salvo clamorosi, colpi di scena, dovrebbe essere Kamada l’altro extracomunitario. L’affare è stato messo in standby solo per alcuni problemi burocratici legati agli agenti, che verranno risolti nei prossimi giorni.

Calciomercato Milan, contatti per Pulisic: il punto

La situazione legata agli extracomunitari va dunque monitorata con attenzione, con il Milan che può abbandonare diverse altre piste.

Una che invece può infiammarsi nelle prossime ore – come appreso da Calciomercato.it – è quella legata a Christian Pulisic. Lo statunitense non è più nei piani del Chelsea, pronto a liberarlo di fronte alla giusta offerta. Le parti ne hanno parlato durante i colloqui per Loftus-Cheek. Il Milan ora ci sta pensando seriamente per regalare ai suoi tifosi un giocatore di assoluto talento, che darebbe entusiasmo alla piazza, dopo un giugno davvero complicato.