Milan, si avvicina Loftus-Cheek: l’ultimo dettaglio da limare | CM.IT

Il Milan insiste per Loftus-Cheek, accelerazione per il centrocampista inglese: cosa manca per mettere a segno l’affare

Il Milan della prossima stagione cambierà radicalmente volto, ormai lo si è intuito piuttosto chiaramente. Rossoneri che nella zona nevralgica del campo dovranno fare a meno di due importanti protagonisti del recente passato, come Sandro Tonali e Brahim Diaz. Soprattutto l’addio del primo ha lasciato interdetto l’ambiente e adesso ci si attende una risposta di spessore da parte del club, con acquisti importanti. Come noto, la dirigenza sta osservando diversi profili e si prepara ad accelerare per operazioni in entrata.

Il Milan è molto avanti per Kamada, come raccontato da Calciomercato.it, ma c’è anche Ruben Loftus-Cheek attenzionato da tempo. Anche dell’inglese vi parliamo da settimane. La valutazione che fa il Chelsea di Loftus-Cheek è tra i 15 e i 20 milioni di euro. I contatti sono intensi e proseguono, il Milan sta cercando di abbassare le pretese dei londinesi, che nel nuovo corso targato Pochettino non sembrano intenzionati a puntare ulteriormente sul giocatore.

Milan e Chelsea, l’ultima distanza per Loftus-Cheek: si tratta per concludere

Un forcing, quello del Milan, che potrebbe presto portare i frutti sperati. Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, infatti, le parti si sarebbero sensibilmente avvicinate.

Da parte del ‘Diavolo’, l’intenzione è quella di chiudere l’operazione in prestito con successivo riscatto. La trattativa verte proprio su questo specifico aspetto e sulla cifra da fissare, necessaria perché il giocatore diventi poi, in futuro, rossonero a titolo definitivo.