Milan formato Premier: le ultime sull’affare Loftus-Cheek | CM.IT

Dal centrocampo all’attacco, i rossoneri sono molto attivi sul calciomercato. Preso Kamada a zero, ora è sprint per la mezz’ala inglese in uscita dal Chelsea

Staccato il pass per la prossima Champions, il Milan si è gettato a capofitto sul mercato. Il focus di Maldini e Massara è rivolto al centrocampo: bloccato Kamada a zero, i rossoneri sono ora in pressing per Loftus-Cheek.

La mezz’ala inglese di 27 anni è uno dei tanti esuberi del Chelsea, nel mercato estivo obbligato a rientrare di parte dei circa 600 milioni di euro spesi nelle ultime due campagne acquisti.

In scadenza nel 2024, ma nel contratto sarebbe presente una opzione rinnovo per una ulteriore stagione, secondo le informazioni di Calciomercato.it l’inglese ha una valutazione tra i 15 e i 20 milioni di euro.

La dirigenza del Milan è al lavoro per abbassare le pretese, visto che il numero 12 non rientra nei piani futuri del club e del neo tecnico Pochettino. L’ostacolo è rappresentato anche dalla concorrenza, però il Milan ha senz’altro le carte giuste per spuntarla.

Milan targato Premier: sfida al Napoli per Balogun

Non solo Loftus-Cheek, il Milan ‘guarda’ in Premier anche per quanto riguarda l’attacco. L’obiettivo è una punta giovane e di grande prospettiva.

Come appreso da CM.IT, il radar dei rossoneri è puntato pure su Folarin Balogun, classe 2001 statunitense esploso quest’anno in Ligue 1 con la maglia del Reims.

20 gol in tutto, è il quarto miglior marcatore del massimo campionato francese insieme a Openda del Lens, anche lui sulla lista di Maldini e Massara.

Balogun è legato all’Arsenal da un contratto in scadenza a giugno 2025, ma i ‘Gunners’ sembrerebbero disposti a privarsene a titolo definitivo, seppur non a cifre basse. Sul ragazzo c’è anche il Napoli oltre a diversi club stranieri