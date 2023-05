Tra sogno e realtà: il Milan punta Milinkovic-Savic e Kamada | CM.IT

Le ultime sul futuro del centrocampo dei rossoneri: Maldini e Massara attivi in questi giorni per rafforzare il reparto

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. A cinque anni di distanza Sergej Milinkovic–Savic è pronto ad infiammare l’estate del Milan.

Negli ultimi giorni, il centrocampista serbo è tornato in orbita rossonera, dopo le parole di Igli Tare, che di fatto ha aperto ad una cessione. Il contratto del centrocampista 28enne scadrà fra poco più di un anno, il 30 giugno 2024, e senza un rinnovo l’addio nei prossimi mesi appare praticamente certo. Il tempo delle spese folli però è finito: nell’estate del 2018 il Milan era pronto ad avvicinarsi ai 100 milioni di richiesta (con l’inserimento di diversi giocatori), ora il valore del cartellino di Savic si è visibilmente abbassato.

Claudio Lotito ha chiesto per anni una cifra a tre cifre, per lasciare andare il suo gioiello, ma nessuno si è mai presentato a Roma con così tanti soldi. Nemmeno i club stranieri, che avrebbero voluto puntare su di lui. Psg, Real Madrid e Manchester United, infatti, hanno, poi, fatto altre scelte. Chissà se in estate torneranno a provarci, la Lazio, conscia del fatto che sia l’ultima occasione per cedere Savic è pronta ad accontentarsi di 40 milioni di euro, ma la cifra potrebbe anche abbassarsi.

E’ quello che spera il Milan, che fiuta l’affare a 5 anni di distanza: un suo approdo nel capoluogo lombardo è tornato così ad essere davvero possibile. Come confermato a Calciomercato.it, i rossoneri sono interessati al giocatore; Il suo acquisto resta difficile, ma Paolo Maldini, da sempre grande estimatore del serbo, farà certamente un tentativo, per provare a mettere a segno un colpo che farebbe felici Stefano Pioli e tutti i tifosi rossoneri.

Calciomercato Milan, Kamada aspetta i rossoneri

Le priorità del Milan, come è noto, sono l’acquisto di un attaccante e di almeno un paio di centrocampisti. I rossoneri faranno parecchio mercato, anche in base alle uscite, che non saranno poche, e si proverà ad acquistare giocatori a parametro zero.

Se per Milinkovic-Savic la trattativa non è entrata ancora nel vivo, discorso diverso è quello legato a Daichi Kamada, che il prossimo 30 giugno vedrà scadere il proprio contratto con l’Eintracht Francoforte. Come appreso dalla redazione, i contatti tra le parti sono stati frequenti in questi giorni e hanno di fatto portato al sì del giapponese, pronto a guadagnare una cifra vicina ai 3 milioni di euro netti a stagione. Si respira ottimismo, il calciatore ha dato priorità al Diavolo, ma adesso serve l’affondo del Milan, che potrebbe arrivare a brevissimo, per chiudere l’affare. Sullo sfondo restano Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli e un paio di club della Premier League, anche per questo bisogna fare in fretta.

In questi giorni in Casa Milan, davvero tutto gira attorno al centrocampo, con la trattativa viva anche per Loftus–Cheek e il desiderio di riscattare Brahim Diaz, come raccontato su Calciomercato.it, per il quale ci sarà a breve un confronto con il Real Madrid, al giusto prezzo.