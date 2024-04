Polveriera Milan, dimissioni Ibra: il nuovo allenatore ‘decide’ tutto

La scelta del nuovo allenatore potrebbe avere conseguenze clamorose sul futuro della panchina del Milan. Ecco cosa sta succedendo

Dopo aver fallito l’accesso alle semifinali di Europa League, il Milan ha praticamente “consegnato” lo Scudetto all’Inter in occasione dell’ultimo derby. L’ennesima sconfitta subita dai rossoneri è costata carissimo alla compagine di Pioli, visto che i nerazzurri hanno potuto festeggiare la matematica conquista del ventesimo scudetto della loro storia.

Gli ultimi deludenti risultati contribuiranno a scrivere la parola fine all’avventura di Pioli sulla panchina del Milan. Il tecnico rossonero, salvo clamorosi colpi di scena, sarà sollevato dall’incarico a stagione conclusa. Del resto le indiscrezioni e gli spifferi relativi all’identikit del nuovo allenatore del ‘Diavolo’ si stanno ormai rincorrendo senza soluzione di continuità. Sotto questo punto di vista, Zlatan Ibrahimovic sembrerebbe non aver dubbi a riguardo. Antonio Conte, accostato con insistenza anche al Napoli, è il profilo che Ibra avrebbe individuato come erede designato di Pioli. Ma c’è di più.

Milan, Ibra spinge per Conte come nuovo allenatore

Stando a quanto evidenziato da ‘Telelombardia’, Ibrahimovic sarebbe addirittura disposto a mettere in discussione il suo rapporto con Red Bird nel caso in cui alla fine Conte non dovesse prendere il posto di Pioli. Un vero e proprio ultimatum che dunque potrebbe aprire scenari clamorosi nell’organigramma tecnico e dirigenziale del Milan, alla ricerca di un’identità ben definitiva dopo un’estate, la scorsa, densa di profondi cambiamenti.

Ricordiamo che quello dell’ex CT della Nazionale è un profilo che, dopo essere stato accostato con insistenza al Milan nei mesi scorsi, era finito prepotentemente in orbita Napoli. Stando così le cose, non è escluso che si possano creare le premesse per un vero e proprio duello di mercato per il futuro di Conte. Ibra spettatore interessato.