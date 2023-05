Da Diaz a Kamada e De Ketelaere: il trequartista per il Milan è il vero enigma

Dal riscatto dello spagnolo al possibile acquisto del giapponese. Nel frattempo il futuro dell’ex Club Brugge appare scritto: il punto

Una paio di settimane ancora e sarà calciomercato. La stagione del Milan, ormai, volge al termine. I rossoneri, dopo il successo contro la Sampdoria, saranno chiamati a giocare contro la Juventus e il Verona. L’obiettivo è chiaramente quello di rientrare nelle prime quattro posizioni, anche per poter vivere un’estate da protagonisti con i soldi della Champions.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno le idee chiare: serve allungare La Rosa con innesti dal centrocampo in su. Pioli così come tutti i tifosi si aspettano un bomber che possa dare il cambio a Olivier Giroud e affiancare Rafael Leao in avanti. Oggi, però, in Casa Milan c’è anche un altro enigma ed è quello legato al trequartista.

Nei prossimi giorni ci sarà certamente una schiarita per quanto riguarda Brahim Diaz, ma non è l’unico ‘caso’ che potrebbe essere risolto.

Milan, Diaz al centro del progetto: si tratta col Real

Anche ieri lo spagnolo ha recitato un ruolo da protagonista nello scacchiere di Stefano Pioli e con due assist e un gol ha migliorato i propri numeri, ora sono sei i passaggi vincenti e sette le reti.

Un buon bottino se non stessimo parlando del numero dieci del Milan. In questi giorni i tifosi stanno discutendo soprattutto sulla centralità di Diaz all’interno del progetto rossonero. E’ evidente che lo spagnolo può far parte di una rosa come quella del Milan, ma se il Diavolo vuole migliorare davvero, ha bisogno di un titolare con numeri decisamente migliori. Ieri, nel frattempo, Diaz non ha dato certezze sul proprio futuro, ma ha baciato la maglia, facendo capire di essere legato al club. Su Calciomercato.it abbiamo scritto della volontà dei rossoneri di provare a riscattare Brahim Diaz, ma a cifre ragionevoli, inferiori ai 20 milioni di euro, magari sui 15 milioni. L’incontro che si terrà a giorni con il Real Madrid farà certamente chiarezza. Nella Capitale non tutti sono convinti di lasciare andare il talento classe 1999, ma alla fine, si farà in modo di accontentare la volontà del calciatore, che a Milano si trova davvero bene, ma se i blancos dovessero mostrarsi convinti di riprenderlo, tutto cambierebbe.

Milan, Kamada ha detto sì: palla ai rossoneri

Ma questi sono i giorni anche di Daichi Kamada, che ieri è salito a quota sedici gol stagionali (sono sei gli assist), con la maglia dell’Eintracht Francoforte.

Il giapponese, che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno, ha già detto sì al Milan, ma i rossoneri si sono presi del tempo per capire se affondare il colpo o meno. La spesa da affrontare non sarebbe così onerosa, con il calciatore che si accontenterebbe di circa 3 milioni di euro netti. Kamada è un trequartista atipico, certamente diverso da Diaz e di fatto può far quello che nell’ultimo periodo è stato il compito di Ismael Bennacer. Con il classe 1996 la trequarti avrebbe maggior peso, ma il nazionale nipponico può chiaramente ricoprire anche il ruolo di centrocampista. Kamada, dunque, non per forza sarebbe chiamato a pestare i piedi allo spagnolo. I due potrebbero anche giocare insieme, con lo spostamento di Diaz sulla destra. Il Milan con il giapponese, però, deve fare in fretta: i rossoneri sono una prima scelta, ma Atletico Madrid, Borussia Dortmund e West Ham, oltre al Napoli, sono sulle sue tracce. Il giapponese non può certo aspettare ancora per molto.

Milan, futuro scritto per De Ketelaere: il punto della situazione

Sullo sfondo resta Charles De Ketelaere. Ieri è stato autore dell’ennesima prova incolore. I compagni, soprattutto Rafael Leão, hanno provato a metterlo nelle migliori condizioni per far bene, ma la testa non è sgombra e le gambe così non girano per il verso giusto.

Pioli non ha dato certezze sul suo futuro, ma il Milan ad oggi non appare intenzionato a cederlo in prestito. Solo un’offerta simile a quella investita la scorsa estate potrebbe far cambiare idea alla società. Maldini crede ancora tanto nel belga e c’è la convinzione che il giocatore, una volta sbloccatosi, possa intraprendere lo stesso percorso di Tonali e Leao. E’ praticamente impossibile, invece, che ci sia spazio per Adli, che anche ieri, nonostante la panchina corta, non ha trovato spazio contro la Sampdoria. L’ex Bordeaux andrà via in prestito, per cercare continuità altrove.