Il Milan ha deciso: le ultime sul futuro di Brahim Diaz | CM.IT

Le ultime sul trequartista spagnolo: il suo futuro è ancora da scrivere, ma la volontà del club rossonero è chiara

Sei gol e quattro assist in 37 partite, è questo il bilancio stagionale di Brahim Diaz, con la maglia del Milan.

Il dieci rossonero è diventato un punto fermo della squadra di Stefano Pioli e i numeri non raccontano bene la sua importanza. Il tecnico di Parma non ci rinuncia mai, da esterno da trequartista, e se il Milan può sognare la Champions League un po’ è anche merito del classe 1999, che ha realizzato uno dei gol più importanti della stagione, quello con cui i rossoneri hanno di fatto eliminato il Tottenham, agli ottavi di finale, ma c’è il suo zampino anche nella rete della vittoria contro il Napoli, ai quarti. La sua giocata a centrocampo, con cui si è liberato di due avversari, ha fatto la differenza. Una giocata da vero numero dieci.

Brahim Diaz ha segnato gol importanti pure in campionato, contro la Juventus e il Napoli. Come ha sottolineato Pioli, Diaz ha la capacità di non sentire la pressione nei match che contano. Un pregio non indifferente per un giocatore che indossa la maglia del Milan e che in futuro potrebbe vestire quella del Real Madrid.

Milan, Diaz al centro del progetto: il punto sulla trattativa

E’ chiaro che Pioli non rinuncerebbe mai al suo dieci. Ci ha sempre creduto e ci punterebbe ad occhi chiusi anche per la prossima stagione, ma il suo futuro (il prestito biennale scadrà il prossimo 30 giugno) è tutto ancora da scrivere. Serve trattare con i blancos per trovare un accordo.

Inizialmente, come vi abbiamo raccontato, l’idea del Milan era quella di mettere sul piatto una cifra sui 15 milioni di euro ma nell’ultimo periodo, Diaz è diventato sempre più centrale nel progetto rossonero, così adesso si è convinti di fare un sacrificio maggiore per riuscire a trattenere un calciatore, che può ancora crescere tanto. Non solo Pioli, però, Brahim Diaz ha davvero convinto tutti e come raccolto da Calciomercato.it, il Milan farà il possibile per continuare con il suo dieci.

Il classe 1999 sta bene in rossonero e la sua voglia di rimanere a Milano, dove è diventato un giocatore importante, è sicuramente maggiore rispetto a quando ha iniziato la sua avventura al Diavolo. Resistere al fascino del Real Madrid, però, per uno spagnolo non è certo facile. Sarà il progetto a fare la differenza e nella Capitale non tutti sono convinti di rinunciare al giocatore definitivamente. Milan e Real Madrid ben presto si incontreranno per dar vita, di fatto, ad una nuova trattativa. Il coltello da parte del manico ce l’hanno gli spagnoli, ma visti gli ottimi rapporti tra le parti e la convinzione dei rossoneri di puntare sul giocatore, trovare un accordo non dovrebbe essere complicato. Decisiva sarà dunque la volontà di Diaz. Chissà che la Champions non faccia la differenza.