Match rinviato, calendario di Serie A stravolto: avranno l’ultima parola

Così il match di Serie A potrà essere recuperato soltanto dopo l’ultima giornata di campionato. Il programma è piuttosto chiaro

Grazie ad un rotondo 4-1 l’Atalanta ha battuto la Fiorentina, raggiungendo la Juventus in finale di Coppa Italia. Grazie ai gol nel finale di Lookman e Pasalic gli orobici hanno archiviato positivamente la pratica, ribaltando lo 0-1 dell’andata. Ennesima dimostrazione di forza della compagine di Gasperini, a dimostrazione di un periodo di forma che definire esaltante sarebbe solo un eufemismo.

Già in semifinale di Europa League (ad attenderla nel doppio confronto ci sarà il Marsiglia), la “Dea” sta provando anche a strappare il pass per un posto in Champions League in campionato. Grazie al successo ottenuto contro il Monza e il contestuale passo falso della Roma con il Bologna, gli orobici hanno ricucito il gap da Dybala e compagni. Nella volata Champions potrebbe ricoprire un ruolo decisivo la gara di campionato che l’Atalanta dovrà recuperare proprio contro la Fiorentina.

Nel caso in cui gli orobici dovessero infatti superare il turno in Europa League ed approdare in finale, il recupero potrebbe infatti avvenire soltanto dopo l’ultima giornata di campionato. Dettaglio tutt’altro che trascurabile, visto che quella per centrare un posto tra le prime cinque ha tutta l’aria di configurarsi come una corsa ad ostacoli, che si deciderà punto a punto.