Giuntoli ha detto basta, esonero Allegri: “Ecco la data dell’annuncio”

Proseguono gli spifferi e le indiscrezioni sul futuro di Max Allegri. Il tecnico livornese è sempre più vicino a dire addio alla Juventus

In una gara complicatasi improvvisamente per l’uno-due improvviso di Castellanos, la Juventus è comunque riuscita a strappare il pass per la finale di Coppa Italia. Uno degli obiettivi minimi stagionali è stato raggiunto. Resta ancora da centrare, però, la qualificazione ad un posto in Champions League tanto ventilata.

Dopo una prima parte di stagione esaltante, i dodici punti conquistati nelle ultime dodici gare ufficiali in campionato hanno impedito alla Juventus di mantenere il passo dell’Inter, costando anche il sorpasso del Milan prossimo avversario allo Stadium. Inutile ribadire come il futuro di Max Allegri sia ormai il tema più gettonato in caso Juve. A dispetto di un contratto con la “Vecchia Signora” in scadenza nel 2025, il tecnico livornese potrebbe essere costretto a fare le valigie al termine di questa stagione. Nonostante le esternazioni pubbliche di Giuntoli, la Juve sembra orientata a chiudere il ciclo di Allegri per aprire le porte ad un restyling della propria guida tecnica. Il profilo di Thiago Motta, come ribadito da calciomercato.it in altre circostanze, è quello che maggiormente intriga Giuntoli.

Calciomercato Juventus, addio Allegri: “Gli annunci potrebbero arrivare dopo la finale di Coppa Italia”

Intervenuto sull’argomento, Romeo Agresti ha esternato il suo punto di vista nel corso della diretta Twitch di Juventibus. A finire sotto la lente di ingrandimento di Agresti sono state le recenti dichiarazioni di Giuntoli, in cui il football director della Juve, a proposito del futuro di Allegri, sembrerebbe aver cambiato registro. Ecco quanto riferito:

“Giuntoli ha corretto un po’ il tiro dopo le dichiarazioni di Cagliari. Ha cambiato un po’ il tiro anche perché i tifosi non sono stupidi e vanno sempre rispettati. Utilizzare il politichese ci sta, ma non si può neanche mistificare la realtà. Se lavori alla Juve non puoi ritenerti soddisfatto dopo questo girone di ritorno. Secondo me, dopo la finale Coppa Italia arriveranno le notizie con tanto di annunci. Mi aspetto che Juve-Monza possa essere una giornata bella per i saluti”.