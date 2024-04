Poker Atalanta alla Fiorentina: Gasperini in finale contro la Juve

Scamacca e compagni conquistano l’accesso all’ultimo atto della Coppa Italia. Si ripeterà la finale del 2021

L’Atalanta è in finale di Coppa Italia grazie al 4-1 rifilato alla Fiorentina, in dieci dall’inizio del secondo tempo. Si decide tutto nel recupero, con il gol di Lookman prima annullato per fuorigioco e poi assegnato agli orobici dopo il check del Var. A tempo scaduto il poker finale di Pasalic.

Partita intensissima, ricca di emozioni ed episodi. L’espulsione di Milenkovic, sacrosanta perché il fallo era da ultimo uomo; il super gol di Scamacca, il migliore della partita (ottima notizia per la Nazionale) a causa del pestone di Koopmeiners, che aveva sbloccato all’8′, ai danni di Beltran.

Il centravanti ha realizzato poi il 2-1 in sforbiciata, dopo il pari illusorio di Martinez Quarta, beccandosi cinque minuti più tardi un giallo che lo costringerà a vedere la finale da spettatore. Il rosso al vice di Italiano e, infine. il gol tolto e poi dato a Lookman, subentrato ad Ederson. Un gol che manda in paradiso la ‘Dea’, con la quarta rete di Pasalic a fare da ciliegina. La Fiorentina esce a testa alta, confermando però i limiti difensivi.

ATALANTA-FIORENTINA 4-1

8′ Koopmeiners (A), 68′ Martinez Quarta (F), 75′ Scamacca, 95′ Lookman, 98′ Pasalic (A)