Provvedimenti UFFICIALI a raffica, niente Juventus: tensione alle stelle

La decisione ufficiale non ammette repliche. Non sarà disponibile, in un modo o nell’altro, per il prossimo turno

Grazie al gol di Arkadiusz Milik la Juventus è riuscita a strappare tra mille difficoltà il pass per la finale di Coppa Italia. La compagine di Max Allegri se la vedrà con la vincente di Atalanta-Fiorentina, con le compagini di Gasperini e Italiano che stanno dando vita ad una gara vibrante e molto combattuta.

In vantaggio di una rete per effetto del gol di Koopmeiners, l’Atalanta si è fatta beffare al 68′ dall’incornata vincente di Martinez Quarta. Pochi minuti prima dell’incornata vincente del suo difensore, la Fiorentina è rimasta in dieci per effetto del cartellino rosso che La Penna ha estratto all’indirizzo di Milenkovic. Per frenare Scamacca lanciato a rete, il difensore serbo ha infatti speso un fallo che gli è costato carissimo. Immediata la decisione del direttore di gara, con il cartellino rosso come logica conseguenza. Non si tratta della sola assenza alla quale Italiano dovrebbe far fronte nel caso in cui la sua Fiorentina dovesse passare il turno. Diffidato, Mandragora è stato ammonito e salterà dunque il prossimo impegno di Coppa Italia.

A stretto giro di posta, però, dopo aver messo a segno il gol del momentaneo 2-1 ha ricevuto un cartellino giallo anche Scamacca. La tensione è comunque palpabile, come testimoniato anche dal rosso estratto all’indirizzo dell’allenatore in seconda della Fiorentina per aver provocato i tifosi dell’Atalanta dopo il momentaneo pareggio Viola. La Juventus osserva.