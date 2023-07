Nuovo ds per il Milan: scelta interna per i rossoneri | CM.IT

Antonio D’Ottavio è il nuovo Direttore sportivo del club rossonero: fa parte del gruppo di lavoro di Moncada e Giorgio Furlani

Con l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, in Casa Milan è di fatto cominciata una nuova era, quella che vede in prima linea Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, oltre che Stefano Pioli, sempre più al centro del progetto rossonero.

Con lo scarno comunicato, con cui il Diavolo, lo scorso 6 giugno si separava dalla sua bandiera, si annunciava anche che le responsabilità dell’ex Direttore dell’Area Tecnica sarebbero state assegnate a un gruppo di lavoro integrato, che avrebbe operato in stretto contatto con il Coach della prima squadra, riportando direttamente all’Amministratore Delegato.

Gruppo di lavoro, di cui fa parte anche Antonio D’Ottavio. Lo Chief Scout delle squadre Under 16, 17 e 19, è al Milan dal 2017 e ha ottenuto il diploma da direttore sportivo nell’aprile 2022. Con l’addio di Massara – come confermato a Calciomercato.it – è stato dunque scelto lui per ricoprire la figura di ds nel club rossonero, ma le responsabilità principali del mercato – come è chiaro dal comunicato sopracitato – restano nelle mani di Moncada, Pioli e Furlani. Nessuna nuova figura proveniente dall’esterno dunque per il Milan.