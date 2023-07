L’Inter accoglie Frattesi: iniziate le visite mediche | VIDEO CM.IT

Questo pomeriggio parte ufficialmente la nuova avventura del centrocampista italiano con la maglia nerazzurra

Dopo l’annuncio riportato quest’oggi ai nostri microfoni da parte del direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali, ecco finalmente le prime immagini di Davide Frattesi da nuovo calciatore dell’Inter. Grazie all’accelerata di lunedì sera, infatti, il club nerazzurro era riuscito a fare lo scatto decisivo e bruciare la concorrenza per avere il ragazzo.

Decisiva, poi, è stata la volontà dello stesso Frattesi, convinto sin dal primo istante dal progetto prospettato per lui da Simone Inzaghi. La voglia di vestire nerazzurro era talmente tanta che lo stesso centrocampista, atterrato pochi minuti fa presso l’aeroporto di Milano Linate, si è presentato con un’ora di anticipo al Coni rispetto alle previsioni iniziali per sostenere la prima parte delle visite mediche previste prima della firma sul contratto.

Nella giornata di domani, invece, l’iter verrà completato con l’ultima parte di viste presso l’Humanitas di Rozzano prima dell’ufficialità da parte dei due club sul trasferimento di Frattesi. Con l’arrivo del centrocampista italiano, l’Inter rimpiazza immediatamente l’uscita di Marcelo Brozovic in mediana, in attesa di un ultimissimo colpo per completare definitivamente gli arrivi in mezzo al campo dei nerazzurri.

Queste le immagini catturate dalle nostre telecamere sull’arrivo di Frattesi questo pomeriggio a Milano, prima di spostarsi verso il Coni: