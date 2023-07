Romero ‘porta’ anche Pulisic al Milan: chiusura sempre più vicina | CM.IT

Non solo l’affare Romero, il Milan si prepara a chiudere il colpo di mercato Pulisic: assist ai rossoneri dalla trattativa per l’argentino

Milan estremamente attivo sul mercato in queste ore. Visite mediche in corso per Luka Romero e la conclusione dell’affare relativo al giovane attaccante argentino potrebbe agevolare una rapida chiusura anche sul fronte Christian Pulisic.

Il Milan ha rilanciato per Pulisic aumentando l’offerta iniziale da 14 milioni di euro, come raccontato dalla redazione di Calciomercato.it. Anche in diretta su TV Play, vi avevamo parlato del crescente ottimismo attorno all’operazione. Il giocatore vuole fortemente il Milan, ha dato il suo assenso all’operazione rifiutando il Lione e anche la proposta di un’altra squadra. Si attende a questo punto l’approvazione da parte del Chelsea, in casa rossonera c’è fiducia sulla possibilità di chiudere, per una cifra complessiva che dovrebbe essere tra i 18 e i 20 milioni di euro.

Milan-Pulisic, l’assist all’operazione arriva da Romero

Un affare come dicevamo legato a quello per Romero. Gli agenti dell’argentino infatti sono gli stessi che si stanno occupando della trattativa per portare Pulisic al Milan.

La loro presenza a Milano dunque sta agevolando l’operazione per lo statunitense. Il tutto veleggia verso la fumata bianca, non siamo ancora in dirittura delle firme ma si continua nell’ambiente rossonero a essere molto ottimisti per una conclusione a breve termine.