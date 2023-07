Il Milan rilancia per Pulisic: cresce la fiducia per la chiusura | CM.IT

I rossoneri sono sempre più vicini a mettere a segno il colpo americano. Nuova offerta per chiudere

Settimana calda per il calciomercato del Milan. I rossoneri, che oggi hanno accolto Luka Romero, che domani svolgerà le visite mediche prima di firmare un contratto che lo legherà ai rossoneri per quattro stagioni, sono pronti a chiudere altri nuovi colpi.

Queste sono soprattutto le ore di Christian Pulisic, per il quale il Milan – come appreso da Calciomercato.it – ha rilanciato, migliorando la propria offerta, dopo quella iniziale di 14 milioni, rispedita al mittente. Cresce l’ottimismo dalle parti di via Ado Rossi, con la sensazione che l’affare possa davvero andare in porto a breve, per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Si è dunque in attesa di una risposta del Chelsea, avendo ottenuto il si di Pulisic, ormai da giorni.

Calciomercato Milan, da Musah a Reijnders: vogliono i rossoneri

Il calciomercato del Milan, come detto, è davvero bollente e c’è sempre più la possibilità di chiudere almeno altri due affari: sia Reijnders che Musah hanno detto si ai rossoneri e si sta trattando con i rispettivi club.

L’Az Alkmaar appare più propenso a venire incontro al Milan. Ve lo abbiamo raccontato, la distanza è davvero minima e l’affare vede la fumata bianca. Per l’americano, la distanza è un po’ ampia, ma il Diavolo non ha mollato la presa. Il Milan, infine, ci sta provando anche per Chukwueze, il traguardo qui però non è così vicino, con il Villarreal che chiede ancora 30 milioni di euro.