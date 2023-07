“E’ una possibilità”: da Fabbian a Holm, parla Minieri | VIDEO CM.IT

Il club nerazzurro nella giornata di ieri ha chiuso per due rinnovi ed un nuovo acquisto

Prosegue senza intoppi il calciomercato di casa Inter. Dopo aver blindato fino al 2028 Alessandro Bastoni e fino al 2027 Hakan Calhanoglu, il club nerazzurro nella giornata di ieri ha pure definito l’acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo, incassando la firma del centrocampista dopo le visite mediche di rito.

Continuano ad essere giorni parecchio movimentati presso la sede interista di Viale della Liberazione a Milano, con un forsennato via vai di agenti a colloquio con la dirigenza nerazzurra. Questo pomeriggio, ad esempio, è stato intercettato dalle nostre telecamere all’uscita del quartier generale dell’Inter Michelangelo Minieri, agente – tra gli altri – del giovanissimo Giovanni Fabbian.

Il centrocampista classe 2003, di proprietà dell’Inter e reduce dal brillante prestito alla Reggina dell’ultima stagione, è rientrato ufficialmente in maglia nerazzurra. Sul suo futuro, oltre ad un possibile rinnovo, potrebbe accendersi l’interesse di diverse formazioni di Serie A.

A tal proposito, Minieri ha aperto ai microfoni di Calciomercato.it ad un possibile nuovo accordo con il club interista: “Fabbian? Il rinnovo è una possibilità, ha fatto un campionato importante l’anno scorso, siamo soddisfatti. Tante squadre in A? Vediamo”. Su Holm, per il quale ha fatto da intermediario, non si è invece sbottonato: “Abbiamo fatto una chiacchierata in generale su più cose”.