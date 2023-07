Obiettivo Milan, risposta UFFICIALE: “Se non hanno soldi non si fa”

Il Milan lavora per rinforzare in maniera pesante le fasce offensive: si punta l’esterno che gioca in Spagna, ma la risposta del club è una frecciata in piena regola

Con la cessione di Tonali al Newcastle ora diventata anche ufficiale, il Milan ha dato il via alla campagna di rafforzamento che dovrà essere necessariamente massiccia. In primis è arrivato, ma già da qualche giorno, Ruben Loftus-Cheek che comunque non basterà. Per questo a centrocampo si sta lavorando a Reijnders e Musah, vista anche l’iniziale indisponibilità di Bennacer, e non solo.

Ma a necessitare di rinforzi pesanti è anche e soprattutto l’attacco. Almeno due esterni e una punta: questo è il piano dei rossoneri. In questi minuti Luka Romero sta svolgendo le visite mediche, ma ovviamente l’ex Lazio non può bastare. Per questo il primo obiettivo per il ruolo di centravanti è ancora Alvaro Morata, che deve decidere il suo futuro vista l’offerta dall’Arabia Saudita. Ma Moncada e Furlani si stanno dando da fare anche sulla questione Pulisic: ieri è arrivato il rilancio a 20 milioni e si aspetta la risposta del Chelsea dopo che il sì dell’americano era già stato ottenuto Come vi abbiamo raccontato in questi minuti, c’è fiducia crescente a Casa Milan. E poi resta in piedi anche la pista che porta a Chukwueze del Villarreal, del quale però ha parlato in maniera non proprio incoraggiante il presidente del Submarino Amarillo.

Milan, il presidente del Villarreal su Chukwueze: “Se non hanno soldi, fideuá e a casa”

Fernando Roig ha parlato del mercato Villarreal a margine della presentazione della campagna abbonamenti allo stadio ‘La Ceramica’: “Stiamo facendo i movimenti che il mercato ci permette. La premessa è avere una squadra migliore rispetto allo scorso anno e peggiore rispetto alla prossima stagione”.

Tra le domande ovviamente l’interesse del Milan per Samuel Chukwueze, esterno offensivo classe ’99. E qui è arrivata la frecciata del patron: “Se i rossoneri hanno lo stesso interesse di quando è venuto da noi per prendere Musacchio… ‘fideuá e a casa’. In quell’occasione venne e disse ‘ci piace il calciatore, ma non abbiamo soldi’”. La fideuá è un piatto tipico valenciano, simile alla paella, che quindi Roig magari offrirebbe al Milan ma senza discutere del calciatore. Un modo poco ortodosso per dire: ‘pagare moneta, vedere cammello’. Abbastanza in tema considerando il flusso economico proveniente dall’Arabia Saudita. Chukwueze è in scadenza 2024, ma è uno dei giocatori migliori del Villarreal e quindi ha un costo non proprio basso. Considerando anche il fatto che il submarino amarillo ha già venduto Jackson al Chelsea per circa 37 milioni.

Poi Roig ha parlato anche di Pau Torres, accostato a lungo alla Juve ma in procinto di diventare un giocatore dell‘Aston Villa: “Finché non ci sono le firme non posso confermare nulla. Diamo la notizia quando è confermata. Ci sono trattative, ma niente di chiuso”.