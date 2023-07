D’Ambrosio, spunta la Lazio ma c’è il nodo ingaggio | CM.IT

La Lazio cerca un terzino, soprattutto a sinistra, e intanto pensa al difensore svincolatosi dall’Inter pochi giorni fa

L’Inter ha cominciato il mercato di luglio dopo aver definito soprattutto le questioni in uscita e qualche rinnovo. Da qualche giorno è partita invece la vera e propria sessione estiva che ha già portato più di un colpo importante. Il primo è stato Marcus Thuram, arrivato a parametro zero dal Borussia M’Gladbach. Il secondo Davide Frattesi, che a breve verrà ufficializzato dopo le visite mediche.

Come detto però, prima dei nuovi arrivi è stato il tempo degli addii che sono stati parecchi. Quello che ha fatto più rumore ovviamente è Marcelo Brozovic, passato all’Al Nassr, ma oltre al croato aveva fatto le valigie anche Edin Dzeko, finito al Fenerbahce. E ovviamente Romelu Lukaku, che è tornato formalmente al Chelsea per con l’Inter che lavora al ritorno stavolta a titolo definitivo. Poi le altre scadenze di contratto come Samir Handanovic, che però potrebbe alla fine rinnovare, e gli addii di Milan Skriniar, Roberto Gagliardini e Danilo D’Ambrosio. Per quest’ultimo l’Inter aveva un’opzione di rinnovo che però non ha esercitato. Lo slovacco è stato ufficializzato oggi dal PSG, il centrocampista è vicino al Monza e il difensore potrebbe presto trovare squadra. Per lui, stando a quanto risulta a Calciomercato.it, c’è un interesse da parte della Lazio. Il profilo piace ai biancocelesti, ma a frenare la trattativa è la questione ingaggio.

Lazio, pista D’Ambrosio ma l’ingaggio è alto | CM.IT

All’Inter il jolly napoletano percepiva circa 2 milioni di euro netti, al lordo circa 4. Una cifra che non risponde affatto alle intenzioni di Lotito per questa operazione, soprattutto per un calciatore che a settembre compirà 35 anni. Per D’Ambrosio c’erano stati sondaggi da parte del Monza, che però si è sistemato in difesa col ritorno di Izzo e l’arrivo di Cittadini. Idem all’estero, ma il giocatore preferisce restare in Serie A.

La pista Lazio esiste, ma non è ancora così calda: se si riusciranno a limare le distanze il presidente Lotito potrebbe decidere di affondare il colpo. I biancocelesti sono a caccia di un terzino da aggungere per completare il reparto, viste le difficoltà per il ritorno di Luca Pellegrini. Ma al tempo stesso – visto che a Sarri servirebbe un mancino di ruolo (piace sempre Kerkez) – l’eventuale arrivo di D’Ambrosio potrebbe essere un indizio sull’eventuale partenza di Lazzari. L’allenatore biancoceleste gli ha preferito infatti Hysaj, diventato titolare in coppia con Marusic. In ogni caso dalla Lazio, almeno ufficialmente, smentiscono la trattativa per l’ex difensore dell’Inter.