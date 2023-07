Bisseck-Inter, ci siamo: il difensore sbarca oggi a Milano | CM.IT

Il club di Zhang pagherà la clausola da 7 milioni presente nel contratto tra il difensore tedesco e l’Aarhus

Bisseck si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. I nerazzurri verseranno nelle casse dell’Aarhus circa 7 milioni di euro, ovvero la cifra della clausola presente nel contratto tra il difensore e la società danese.

Per il promettente difensore tedesco, i nerazzurri hanno battuto una concorrenza importante che comprendeva prestigiosi club tedeschi e inglesi quali Borussia Dortmund e Tottenham.

Per #Bisseck pressing last minute del #Tottenham: gli inglesi hanno formulato una proposta migliore, ma il difensore non ha cambiato idea ritenendo l’#Inter la soluzione migliore per compiere un ulteriore step. L’accordo già era stato raggiunto @calciomercatoit https://t.co/6AHcvnfcop

— Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) June 24, 2023