Inter, un dubbio sulla fascia: quale sarà il futuro di Gosens

Robin Gosens, esterno sinistro dell’Inter di Simone Inzaghi, potrebbe dire addio ai nerazzurri in questa finestra estiva di calciomercato: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo una finestra di calciomercato da vera e propria protagonista.

I nerazzurri, reduci dalla finale di Champions League persa contro il Manchester City di Pep Guardiola, stanno rivoluzionando una rosa con pochi giovani inserendo alcuni talenti del calcio europeo e diversi elementi di esperienza che possono fare al caso nella caccia alla seconda stella. Frattesi e Thuram finora sono i fiori all’occhiello fra gli arrivi, mentre per il capitolo cessioni Brozovic ha scelto l’Arabia Saudita. Andre Onana invece è sempre più vicino al Manchester United di Erik Ten Hag. Inoltre, attenzione a ciò che succederà in merito alla situazione di Robin Gosens, esterno sinistro tedesco arrivato dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini nella finestra di calciomercato di gennaio del 2022. L’ex atalantino, dopo un lungo infortunio, si è fatto largo cercando di scalare le gerarchie all’interno della rosa dell’Inter. Gosens ha infatti collezionato buone prestazioni, in particolare nel finale di stagione, ma la titolarità non gli è garantita vista la presenza di una certezza assoluta come Federico Dimarco.

Calciomercato Inter, futuro di Gosens in dubbio

Robin Gosens, nella parte finale di stagione dell’Inter, è stato molto importante mettendo a segno anche dei gol pesanti. Basti pensare alla rete in casa della Salernitana in quello che poi è stato un pareggio allo scadere, ma soprattutto al gol che è valso il vantaggio e la conseguente vittoria contro la Lazio di Maurizio Sarri a San Siro il 30 aprile. L’unica questione è legata al minutaggio (visto il dualismo con Dimarco) soprattutto in virtù di ciò che ci sarà la prossima estate, ovvero l’europeo, a maggior ragione dopo aver saltato il mondiale con la sua Germania nonostante fosse un punto fisso prima del trasferimento all’Inter.

Il club meneghino vuole almeno 15 milioni di euro per il cartellino di Gosens sulle cui tracce ci sono Bournemouth, Wolfsburg e Union Berlino, ma al momento non sono arrivate vere e proprie proposte in Viale della Liberazione.