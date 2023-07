Dalla Germania all’Inghilterra: tripla soluzione per Gosens | CM.IT

Il futuro di Robin Gosens resta un argomento al tavolo delle trattative di casa Inter. Le ultime sul destino dell’esterno teutonico: tre squadre ci pensano

Tra le squadre maggiormente attive in questa prima fase di calciomercato in Serie A c’è senza dubbio l’Inter. Sia sul fronte entrate, che uscite, il club meneghino ha già intavolato diversi affari interessanti, il tutto rimanendo sempre estremamente attenti agli equilibri di bilancio da rispettare.

In questo senso potrebbe collocarsi anche il futuro di Robin Gosens, laterale mancino tedesco che nella sua avventura interista ha avuto fin troppi alti e bassi, facendo vedere solo raramente il valore del calciatore ammirato a Bergamo. L’ex atalantino è stato in costante competizione con Dimarco, vero padrone della fascia sinistra, ed un addio per questa estate resta una traccia da seguire.

Un nome, quello di Gosens, che già nell’ultima sessione invernale era stato fatto in ottica uscita, esattamente come nella fase conclusiva del calciomercato estivo di un anno fa, quando si mosse il Bayer Leverkusen. Nulla da fare all’epoca per il tedesco che ora tra le varie opzioni per il suo futuro ha anche un ritorno in Germania, con l’Union Berlino, come vi abbiamo già raccontato, tra le possibili mete.

Calciomercato Inter, arrivano conferme: in tre sulle tracce di Gosens

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, Union Berlino, Wolfsburg e Bournemouth sono confermate sulle tracce di Gosens. Allo stato attuale, non c’è un club più avanti dell’altro, e si discute con tutti e tre.

Dal punto di vista strettamente economico la richiesta minima dell’Inter è di circa 15 milioni, col chiaro scopo di non incappare in una minusvalenza che non farebbe bene ai conti del club. Da questo punto di vista la società di Berlino non arriva a quella cifra se non con un prestito, mentre le altre potrebbero arrivarci anche se dal canto loro sperano di strappare uno sconto.

Ad ogni modo l’Inter vorrebbe cederlo ma solo definitivamente, motivo per cui il prestito con obbligo può essere la soluzione in grado di soddisfare tutte le parti in causa.